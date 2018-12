Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC befindet sich die EQS Group AG 2018 in einem von Investitionen und hohem Personalaufbau geprägten Übergangsjahr, so dass trotz eines deutlichen Umsatzwachstums das EBITDA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) ins Minus gerutscht ist. In der Folge passen die Analysten das Kursziel leicht an, behalten das positive Votum aber bei.

Der Umsatz von EQS habe nach Aussage der Analysten im Neunmonatszeitraum um 17,6 Prozent auf 25,90 Mio. Euro (9M 2017: 22,03 Mio. Euro) zugelegt. Aufgrund umfangreicher Investitionen und wegen eines hohen Personalaufbaus sei das EBITDA auf -0,67 Mio. Euro (9M 2017: 1,94 Mio. Euro) ins Minus gedreht. Durch die Investitionen solle es nun zu einem dynamischen Umsatzwachstum in den Folgejahren kommen. So werde zum einen das neue COCKPIT eingeführt und zum anderen der wachstumsstarke Markt Compliance & Regulation adressiert. Für das aktuelle Geschäftsjahr habe das Unternehmen laut GBC im Rahmen des Q3-Berichts die Prognose konkretisiert und gehe nun von einem Umsatzwachstum am unteren Ende der Guidance von 36,0 bis 37,6 Mio. Euro aus.

Dementsprechend habe das Analystenteam seine Prognose für 2018 ebenfalls leicht reduziert und erwarte nun einen Umsatz von 36,20 Mio. Euro (zuvor: 37,03 Mio. Euro). Nichtsdestotrotz handele es sich hierbei weiterhin um ein sehr hohes Wachstumstempo, so dass GBC die Mittel- und Langfristprognose bestätige. Demnach werde von den Analysten zukünftig weiterhin mit einem deutlich zweistelligen Wachstum und mit einer überproportionalen Ergebnisverbesserung gerechnet. Zudem solle die Gesellschaft ab 2020 wieder zweistellige EBITDA-Margen aufweisen und in den Folgejahren die Marge noch weiter verbessern. Mit der Entwicklung nach 9 Monaten 2018 liege EQS im Rahmen der Erwartungen von GBC. Bedingt durch die leichte Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2018 reduzieren die Analysten ihr Kursziel auf Basis ihres DCF-Modells marginal auf 91,70 Euro (zuvor: 92,00 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen".

