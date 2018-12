Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Encavis von 7,70 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Unternehmens aus dem Bereich erneuerbare Energien für das dritte Quartal seien gut ausgefallen, schrieb Analystin Marina Manas Chafer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viel Sonnenschein habe sich dabei günstig auf die Solarenergieerzeugung und in der Folge auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt. Wegen der ambitionierten Expansionstrategie von Encavis habe sie ihre Schätzungen jedoch angepasst, begründete sie das neue Kursziel./mf/ajx Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-12-05/11:49

ISIN: DE0006095003