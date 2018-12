marktEINBLICKE um 12: DAX-Bullen müssen schon wieder die Segel streichen, Nordex schwimmt gegen den Strom

Das gestrige Börsenbeben aus den USA ist am Mittwoch auch am deutschen Aktienmarkt auch hierzulande zu spüren. Angesichts der Deutlichkeit der Kursverluste an der Wall Street ist es schon fast erstaunlich, dass sich das Minus im DAX am Mittag in Grenzen hält. Allerdings sind auch die Hoffnungen auf eine große Lösung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit und damit wohl auch auf eine Weihnachts- bzw. Jahresendrallye dahin.

Die Lage an der Frankfurter Börse: