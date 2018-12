Endlich positive Nachrichten für Bayer-Aktionäre: Nach dem freien Fall des Aktienkurses will der Pharma- und Agrarchemiekonzern seine Aktionäre mit der Aussicht auf steigende Gewinnbeteiligungen milde stimmen. Finanzvorstand Wolfgang Nickl stellte am Mittwoch bei einem Kapitalmarkttag in London weitere Dividendenerhöhungen sowie mögliche Aktienrückkäufe in Aussicht. Zudem...

Den vollständigen Artikel lesen ...