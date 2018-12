CDU-Parteitag findet am Freitag statt DE30 bildet weiteres tieferes Hoch aus Deutsche Autobauer kündigen US-Investitionen an

Angesichts der gestern an der Wall Street beobachteten starken Rückgänge sowie ähnlich schlechter Stimmung während der heutigen Asien-Sitzung sollte es nicht verwundern, dass die großen europäischen Aktienindizes am Mittwoch deutlich tiefer eröffneten. Fast jeder europäische Blue-Chip-Index verzeichnete Verluste von mehr als 1%, wobei die polnischen Aktien am schwächsten abschnitten. Aktien aus der Schweiz und Großbritannien sind wiederum am widerstandsfähigsten. Alle 19 Sektor-Subindizes des STOXX Europe 600 begannen den heutigen Handel tiefer, wobei Bergbauunternehmen und Banken dem stärksten Abwärtsdruck ausgesetzt waren.

Der DE30 konnte die 11.650 Punkte-Marke nicht überwinden, was zu einem weiteren tieferen Hoch führte. Der gestern beobachtete starke Rückgang deutet darauf hin, dass der deutsche Leitindex in naher Zukunft die untere Grenze der aktuellen Handelsspanne bei 11.050 Punkten testen könnte. Beachten Sie, dass der CDU-Parteitag vom Freitag eine gewisse Volatilität beim DE30 auslösen könnte. Quelle: xStation 5 Während die Anleger in Europa vor allem über die für den 11. Dezember geplante Brexit-Abstimmung besorgt sind, ist anzumerken, dass vorher eine weitere entscheidende Abstimmung im Hinblick auf die europäische Politik stattfinden wird. Die Mitglieder ...

