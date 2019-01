ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag des Jahres im Gegensatz zum weltweiten Trend im Plus beendet. Dabei profitierte der Leitindex von seiner Zusammensetzung und der geringen Bedeutung von Technologiewerten. Diese standen an den Weltbörsen unter Druck, nachdem Apple am späten Mittwoch mit einer Umsatzwarnung erschreckt hatte. Auch der defensive Charakter des SMI half ihm nach oben. Teilnehmer bezweifelten aber, dass sich der schweizerische Markt auf Dauer der Abwärtsspirale entziehen kann, die vor allem auch von der Schwäche des chinesischen Markts getrieben wird. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 8.466 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 58,74 (zuvor: 49,84) Millionen Aktien.

Vor allem die Schwergewichte Nestle (+1,8 Prozent) und Roche (+2,4 Prozent) hielten den Index im Plus. Die defensiven Werte gelten als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Die Uhrenwerte litten dagegen unter den Sorgen wegen der Abschwächung der chinesischen Konjunktur. Swatch verloren 3,5 Prozent und Richemont 2,8 Prozent.

Die Adecco-Aktie sackte um 5,2 Prozent ab. Aktien von Zeitarbeitsfirmen leiden schon länger unter Konjunktursorgen, nun kamen auch noch negative Analystenstimmen hinzu. Die Credit Suisse hat Adecco auf "Underperform" abgestuft, sie geht von einer schwächeren Marktentwicklung in den kommenden Monaten aus. Auch die Deutsche Bank hat sich skeptisch zu der Branche geäußert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2019 11:37 ET (16:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.