Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Akzo Nobel nach einer Konferenz mit Spezialchemiekonzernen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Für Akzo Nobel sei er nun positiver gestimmt als zuvor, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Niederländer legten den Fokus zunehmend auf die Preise, auf Kosteneinsparungen und Ausschüttungen an die Aktionäre./ajx/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000009132