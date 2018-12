München (ots) - Quiz-Apps für Smartphones liegen in Deutschland vor allem bei jungen Leuten im Trend. Dies ergab eine aktuelle, repräsentative forsa-online-Umfrage*. 76 Prozent der Deutschen mögen Quizze "sehr gerne" oder "gerne" - von den 14-29-jährigen Quizaffinen begeistern sich schon 59 Prozent für die neue Variante als Live-Quiz-App.



"Quizzt" Du noch oder "quippst" Du schon? QUIPP heißt die neue Live-Quiz App, mit der ProSiebenSat.1 Digital den Trend aus den USA nach Deutschland bringt - für noch mehr Quizspaß unterwegs oder zuhause. Die kostenlose "QUIPP"-App (https://app.adjust.com/ntg9kg1) für Smartphone und Tablet lädt Quiz-Begeisterte ab sofort dazu ein, ihr Wissen unter Beweis zu stellen und beim Mitraten sogar Geld zu verdienen.



Täglich live um 20 Uhr stehen Fragen aus verschiedenen Kategorien wie Wissenschaft, Sport, Geschichte, Entertainment, Kunst oder Politik auf dem Programm. 10 Fragen in 10 Minuten gilt es richtig zu beantworten, mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad. Insgesamt 1.000 Euro werden pro Sendung unter den QUIPP-Champions aufgeteilt, die alle Fragen richtig beantwortet haben.



Durch die Show führen live aus Unterföhring die Moderatoren Melissa Khalaj (u.a. Promi Big Brother - Die Late Night Show"), Marc Semmler (u.a. Reporter bei "Galileo") und Newcomer Philipp Nastaly. Sie halten während der Show die Community auf dem Laufenden, wie viele Quippster noch im Rennen um den Geldgewinn und die QUIPP-Krone des Tages sind.



The Voice of Germany Special: Am 9. Dezember erwartet die QUIPP-Community eine Sonderausgabe: Nach dem Halbfinale von "The Voice of Germany" heißt es ab 22:40h: It's QUIPP-Time rund um Deutschlands beliebte Musiksendung. Moderatorin Melissa Khalaj und alle Quippster können sich dabei auf die prominente Unterstützung der TVOG-Coaches freuen.



Eun-Kyung Park, Chief Digital Officer Entertainment ProSiebenSat.1, sagt: "Mit Quipp geben wir den Startschuss für mobiles Live-Entertainment und bauen damit auch unsere digitale Reichweite aus. Gleichzeitig bildet unsere neue App die Basis für weitere mobile Produkte, mit denen wir im kommenden Jahr die Zuschauer unterhalten werden."



Mit QUIPP setzt ProSiebenSat.1 Digital erstmals auf eine mobile Anwendung via Live-Streaming. QUIPP ist für IOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download unter https://app.adjust.com/ntg9kg1 verfügbar. Neben Deutschland ist das Live-Quiz auch in einer österreichischen Version verfügbar, die in Wien produziert wird. Die einmalige Registrierung erfolgt über SMS, die Gewinnauszahlung über PayPal.



Bildmaterial auf Anfrage.



*forsa-online-Umfrage, Untersuchungszeitraum: 1. Bis 6. November 2018. Befragte ab 14 Jahren, insgesamt 1.324 Befragte. Die online-Umfrage wurde im Auftrag von ProSiebenSat.1 umgesetzt.



OTS: ProSiebenSat.1 Digital GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51042 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51042.rss2



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 Matthias Bohlig Stellv. Leiter Kommunikation Digital Tel. +49 [0] 89/9507-2344 matthias.bohlig@prosiebensat1.com