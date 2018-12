Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. In der aktuellen spätzyklischen Wachstumsphase bevorzuge er mit Blick auf das kommende Jahr zyklische gegenüber defensiven Werten, schrieb Analyst Naim Abdulla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Papier des Chipherstellers Infineon zählt er dabei zu seinen größten Favoriten./ajx/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006231004