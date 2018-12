PAUL HARTMANN AG (ISIN DE0007474041): Ergebnisprognose Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: PAUL HARTMANN AG / Schlagwort(e): Prognose PAUL HARTMANN AG (ISIN DE0007474041): Ergebnisprognose Geschäftsjahr 2019 05.12.2018 / 13:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung 05.12.2018 Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose PAUL HARTMANN AG (ISIN DE0007474041): Ergebnisprognose Geschäftsjahr 2019 Der Vorstand der PAUL HARTMANN AG hat auf Basis der aktuellen Hochrechnungen und Analysen - bei gleichzeitig positiven Wachstumsaussichten - einen reduzierten Ausblick für das EBIT der HARTMANN GRUPPE für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen, dem der Aufsichtsrat heute zugestimmt hat. Dies steht in Zusammenhang mit dem Margendruck durch die Entwicklung der Rohstoffpreise, speziell für zellstoff- sowie rohölbasierte Ausgangsprodukte, welche die gesamte Branche aktuell belasten. Ebenso sind ungünstige Entwicklungen von Fremdwährungen festzustellen. Hinzu kommen die regulatorischen Aufwendungen für die Umsetzung der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR). Darüber hinaus investiert das Unternehmen zusätzlich in strategisch wichtige Maßnahmen zur Sicherung von Wachstum und Profitabilität in der Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde in der Prognoseberichterstattung im Konzernlagebericht 2017 von einem moderaten Wachstum des Umsatzes und einem moderaten Rückgang des EBIT ausgegangen. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, diese Prognose im Gesamtjahr 2018 zu erreichen und auch den Umsatz im Geschäftsjahr 2019 erneut moderat zu steigern. Basierend auf dem erwarteten EBIT für das laufende Geschäftsjahr wird allerdings für das Geschäftsjahr 2019 ein reduziertes EBIT von EUR 102 bis EUR 112 Mio. erwartet. Die Dividendenkontinuität wird dabei weiterhin als gesichert angesehen. Erläuterungen zu der verwendeten Kennzahl EBIT finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations/Downloads/Ad-hoc-Mitteilungen/Alternative Leistungskennzahlen (APM) (https://hartmann.info/en-corp/investor-relations/l/corp/ad-hoc-mitteilungen). PAUL HARTMANN AG Der Vorstand Heidenheim an der Brenz, 05.12.2018 Mitteilende Person: Dr. Michael Banz Vice President Corporate Legal T: +49 (0) 7321 36-1080 michael.banz@hartmann.info 05.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Deutschland Telefon: +49 (0)7321 36 0 Fax: +49 (0)7321 36 3636 E-Mail: info@hartmann.info Internet: www.hartmann.info ISIN: DE0007474041 WKN: 747404 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 753875 05.12.2018 CET/CEST ISIN DE0007474041 AXC0148 2018-12-05/13:11