Na prack. Der Rückfall auf fast 3000 ATX-Punkte ist jetzt doch sehr rasch gegangen und war durch den 4. Tag, an dem der Dow heuer mehr als 3 Prozent verloren hat, natürlich begünstigt. Nachbörslich hatten nur noch wenige Punkte auf 2999 gefehlt. Aktuell notiert der ATX wieder ca. ein Prozent höher. Mit dem wikifolio Stockpicking Österreich haben wir AT&S bei 16,554 aufgestockt.AT&S ( Akt. Indikation: 16,41 /16,47, -5,63%) Aktuell ist das Börse Social Magazine #23 auf der Last Mile: Welcher Prozeß findet statt, bevor ein neuer Pulk an Aktien im global market starten kann? Wie geht das mit Aufsicht, Market Makern, Dividenden und Settlements? Das haben wir zB für eine 7-Seiten-Strecke die OeKB gefragt. Im Magazine #24 ...

