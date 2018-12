Und plötzlich gibt es doch wieder Zweifel. Nach einer Erleichterungsrally an den Weltleitbörsen zu Wochenbeginn, kehrt die Ernüchterung zurück. Offenbar gibt es zunehmende Zweifel an der Tragfähigkeit des wirtschaftlichen Waffenstillstandabkommens zwischen den USA und China. Weshalb werden die Ergebnisse der Gespräche zwischen Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen plötzlich so fundamental anders bewertet? Andreas Lipkow von der Comdirect bei Börse Stuttgart TV.