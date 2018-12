Advent: Licht und Liebe

Am Sonntag war der 1. Advent und der letzte Monat des Kalenderjahres 2018 ist angebrochen. Christmärkte haben geöffnet, Geschäfte und Warenhäuser sind weihnachtlich dekoriert. Heilig Abend rückt näher. Festliche Tage stehen bevor, an denen viele Menschen sich fein machen für den Kirchgang und anschließend zusammensitzen im Kreise ihrer Familien, Freunde oder Bekannten.

Was verbinden wir mit der Adventszeit und Weihnachten?

Hoffentlich nicht nur Weihnachtsstress und Gedanken an Lebensmittel und Geschenke, die besorgt werden müssen für die Feiertage und Post, die an Geschäftspartner und Freunde in aller Welt verschickt werden soll.

In den Innenstädten herrscht Hochkonjunktur, insbesondere an den Wochenenden. Menschen ziehen durch die Straßen und Einkaufspassagen auf der Suche nach Geschenken oder um noch Sachen zu erledigen vor Jahresablauf. Es ist ein besonderer Monat im Jahr, eine besinnliche Zeit. Aus wirtschaftlicher Sicht auch bedeutungsvoll für den Einzelhandel und Versandhandel, denn mit regen Einkäufen und Bestellungen seitens der Kundschaft sollte zu rechnen sein, was folglich auch anderen Branchen zu gute kommen sollte wie beispielsweise den Paketzustellern. Bald ist Weihnachten. Menschen beschenken andere Menschen - und vielleicht auch ein wenig sich selbst.

