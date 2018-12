Die Biotech-Branche boomt in den USA. Im Wochentakt schießen im Silicon Valley und den Hot Spots der Biotech-Szene neue Firmen aus dem Boden. Milliardenschwere Börsengänge waren in den letzten Jahren (bis auf Allogene) eher Mangelware. Dies sollte sich auf absehbare Zeit ändern. Denn Moderna Therapeutics steht in den Startlöchern und will mit dem Börsengang rund 522 Millionen Dollar erlösen.

