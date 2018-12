Tesla: Wer ist der Nächste?

Was für ein Jahr für Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014). Konzernchef und Gründer Elon Musk sagte in einem Interview, dass das Unternehmen aufgrund der schleppend angelaufenen Produktion des Model 3 kurz vor der Pleite stand. Für den Höhepunkt sorgte ein ominöser Twitter-Tweet rund um ein mögliches Delisting, später konnte es der kalifornische Elektrowagenbauer seinen Kritikern so richtig zeigen. Und das beste: Das Jahr 2018 hat noch einige Tage.

So rasant, wie es bei Tesla zugeht, darf man davon ausgehen, dass auch die letzten Tage des Jahres trotz Weihnachten alles andere als besinnlich verlaufen werden. Jetzt konnte Tesla sogar Daimler in Sachen Börsenwert überholen. Ein weiterer bedeutender Meilenstein.

Den vollständigen Artikel lesen ...