Die australische Investmentbank Macquarie hat Salzgitter AG von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 31 Euro gesenkt. Die Risiken seien nun angemessener berücksichtigt, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach gesenkten Schätzungen seien die Konsenserwartungen nun realistischer. Operativ habe der Stahl- und Röhrenproduzent zuletzt im Bandstahlgeschäft in diesem Jahr mit Blick auf die Wettbewerber besser abgeschnitten als erwartet./bek/la Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-12-05/14:34

ISIN: DE0006202005