Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC wird die UniDevice AG aufgrund eines besser als erwarteten Geschäftsverlaufs im November und vor dem Hintergrund eines traditionell starken Dezembers die bisherige Umsatzschätzung der Analysten von 298 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) voraussichtlich übertreffen. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel leicht an und bestätigen das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten sei der Umsatz des Unternehmens durch diverse Sonderaktionen im November 2018 erstmals auf 39 Mio. Euro gestiegen. In den ersten 9 Monaten 2018 habe der durchschnittliche Monatsumsatz dagegen lediglich bei 24,6 Mio. Euro gelegen. Zwar sei vom Analystenteam eine starke Umsatzentwicklung im November angesichts der Sonderaktionen "Black-Friday" und "Cyber-Monday" erwartet worden, der letztlich erreichte Umsatz habe jedoch noch über der Kalkulation von GBC gelegen. Der Erlösanstieg resultiere zudem aus der vorgenommenen Ausweitung des Kreditrahmens, was den Spielraum für die Vorfinanzierung der Geräte erweitert habe. UniDevice werde laut Vorstandsaussagen das angekündigte Umsatzziel für 2018 von 300 Mio. Euro und den Jahresüberschuss von rund 1 Mio. Euro sicher erreichen.

Die Umsatzschätzung der GBC-Analysten liege bisher bei 298,00 Mio. Euro, dazu werde ein EAT von 1,04 Mio. Euro erwartet. Zu beachten sei dabei, dass der Monat Dezember aufgrund des Weihnachtsgeschäfts ebenfalls zu den traditionell starken Monaten gehöre. Bei erwarteten Umsätzen von rund 30 Mio. Euro im Dezember 2018 sei laut GBC demnach auf Gesamtjahresebene ein Umsatz von 314,00 Mio. Euro möglich. Dies liege deutlich über den bisherigen Prognosen von GBC. Bei gleichbleibenden Kostenrelationen solle das EAT gemäß den angepassten Prognosen dann 1,18 Mio. Euro erreichen. Auch für die kommenden beiden Geschäftsjahre rechne das Analystenteam mit einer unverändert hohen Wachstumsdynamik und einer leicht überproportionalen Ergebnisentwicklung. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells erhöhen die Analysten das Kursziel leicht auf 2,35 Euro (zuvor: 2,30 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.12.2018, 14:10 Uhr)

