New York (www.fondscheck.de) - Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman legt drei neue Strategien für europäische Anleihen als UCITS-Fonds auf, so Neuberger Berman in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Alle drei Portfolios der neuen Anleihefonds Neuberger Berman Euro Short Term Enhanced Cash, Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond und Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return werden vom sechsköpfigen Team verwaltet, das diesen Sommer von BNP Paribas Asset Management zu Neuberger Berman kam. Das neue europäische Fixed-Income-Team wird von Patrick Barbe geleitet, der 30 Jahre Erfahrung im Investmentbereich mitbringt. Bei BNP Paribas war Barbe Chief Investment Officer von Euro Sovereign & Aggregate Fixed Income und trug dort die Verantwortung für das Management von rund 49 Milliarden Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...