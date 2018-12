PNE AG schließt Aktienrückkauf ab DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf PNE AG schließt Aktienrückkauf ab 05.12.2018 / 15:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News PNE AG schließt Aktienrückkauf ab Cuxhaven, 5. Dezember 2018 - Im Rahmen des auf den Erwerb eigener Aktien gerichteten Aktienrückkaufangebots sind der PNE AG bis zum Ablauf der Annahmefrist am 30. November 2018 (24.00 Uhr, MEZ) mehr als 5.600.000 Aktien innerhalb der Preisspanne von EUR 2,25 bis EUR 2,74 angedient worden. Das Angebot der PNE AG bezog sich entsprechend der Angebotsunterlage vom 8. November 2018 auf einen Rückerwerb von insgesamt bis zu 2.190.000 Aktien ("Zielaktienzahl"). Da die Gesamtzahl der Aktien, für die das Angebot seitens der Aktionäre angenommen wurde, die Zielaktienzahl überschreitet, entspricht der Endgültige Kaufpreis gemäß Ziffer 3.4 der Angebotsunterlage dem niedrigsten Preis (innerhalb der Kaufpreisspanne von EUR 2,25 bis EUR 2,74) bei dem die Zielaktienzahl von 2.190.000 erstmals erreicht werden konnte. Der von der Gesellschaft auf dieser Basis am Ende der Frist ermittelte Endgültige Kaufpreis beträgt EUR 2,65 je Aktie. Hieraus folgt eine Zuteilungsquote von 88,1281 Prozent je Anbietendem, der entweder zu einem Aktionärskaufpreis in Höhe des Endgültigen Kaufpreises oder darunter oder zum Endgültigen Kaufpreis das Rückkaufangebot der PNE AG angenommen hat. Die Abwicklung des Angebots erfolgt voraussichtlich am 14. Dezember 2018. Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen. Kontakte für Rückfragen PNE AG PNE AG Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com 05.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pne-ag.com Internet: http://www.pne-ag.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754829 05.12.2018 ISIN DE000A0JBPG2 DE000A2LQ3M9 DE000A12UMG0 AXC0193 2018-12-05/15:13