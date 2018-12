Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer angesichts des Kapitalmarkttages auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Bayers Erwartungen an das Agrargeschäft seien ziemlich optimistisch, aber keineswegs befremdlich, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet zunächst eher mit einem der Branche entsprechenden Wachstum denn mit einem darüber liegenden./ajx/bek Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-12-05/15:24

ISIN: DE000BAY0017