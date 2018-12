Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-05 / 15:00 *Erster nachhaltiger Robo-Advisor vividam startet* *Die Softwarelösung der niiio finance group AG geht zum 11-jährigen Firmenjubiläum der FiNet Asset Management AG (FAM) live* Nachhaltiges Investieren wird in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung zunehmen. Zudem steigt die Zahl technikaffiner Menschen, die nach einfachen und sicheren Online-Lösungen für ihre Finanzen suchen. Die Verbindung dieser beiden Entwicklungen hat die FAM, Investmenttochter der FiNet Financial Services Network AG , aufgenommen. Mit dem niiio Robo-Advisor vividam bietet FAM künftig allen interessierten Maklern ein digitales "Easy to use" Angebot für deren Endkundengeschäft an. Dieser hybride Robo-Advisor verbindet die Chance auf attraktive Renditen mit dem guten Gewissen der Anleger in nachhaltige Anlageformen investiert zu haben. Die niiio finance group AG ist verantwortlich für Entwicklung, Design und Implementierung dieser "Green-Tech-Software-Lösung". Nicht erst seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima am 11. März 2011 und dem anschließenden Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie nimmt die Wahrnehmung um den Klimawandel in der Öffentlichkeit zu. "Wir befinden uns in einer Transformation weg vom parasitären hin zu einem symbiotischen bzw. nachhaltigen "grünen" Wachstum. Eine neue "Green-Tech-Ära" entsteht.", so Stefan Michler, Vorstand der FiNet Asset Managment. vividam ist ein hybrider Robo-Advisor, der die Verbindung von qualifizierter und persönlicher Beratung mit den neusten digitalen Trends ermöglicht. Johann Horch, CEO der niiio AG: "Wir haben vividam so konzipiert, dass wir online-affine Menschen ihren individuellen Vorlieben gemäß bedienen können und gleichzeitig geht das wertschöpfende Geschäft weiterhin dahin, wo es hingehört: Zum spezialisierten Finanzberater. Darüber hinaus bietet vividam allen Kunden ein absolutes Novum: Aktiv gemanagte nachhaltige Fonds mit langfristigen Performancechancen wurden in die Software integriert". Frank Huttel, Leiter Portfolio Management der FiNet Asset Management AG / vividam: "Finanzmakler können dank vividam ihren Bestandskunden einen Mehrwert bieten und sie ganz einfach an digitale Prozesse heranführen, sowie auch Neukunden ansprechen, die langfristig Vermögen ansparen möchten ohne hohe Summen investieren zu müssen. Dank des einfachen Handlings und des durchgängigen digitalen Prozesses ist der Aufwand für den Makler deutlich geringer und eröffnet ihm neue, attraktive Kundenbeziehungen." vididam ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Hier wird der wichtige Kundenservice mit einer aktiven, nachhaltigen Vermögensverwaltung perfekt verbunden. Es ist nur konsequent und richtig, wenn Entwickler neuer Softwarelösungen in Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern versuchen, diese beiden entscheidenden Qualitätsmerkmale einer guten Vermögensverwaltung zu vereinen. *Über niiio finance group AG*/*Über FiNet Asset Management AG* *niiio finance group AG* Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. *FiNet Asset Management AG* Die FiNet Asset Management AG (FAM) verfügt als Finanzdienstleistungsinstitut über eine Zulassung gemäß § 32 KWG. Als Berater und Dienstleister ist die FAM spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Konzeptberatung für Private-Label-Fonds, die Anbindung unabhängiger Finanzberater sowie Haftungsdachlösungen für qualifizierte Berater und Finanzplaner. Die Tochter der 1999 gegründeten FiNet Financial Services Network AG in Marburg agiert als bankenunabhängiges Unternehmen und sieht dabei die Interessen der Kunden im Zentrum ihres Handelns. *Mehr unter:* *- *Website niiio finance group AG: www.niiio.finance [1] - Website niiio it-services GmbH: www.niiio.de [2] - Website FiNet Asset Management AG www.finet-am.de [3] - Website FiNet AG www.finet.de [4] *Kontakt:* niiio finance group AG Johann Horch, Vorstand Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: johann.horch@niiio.finance niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance FiNet Asset Management AG Stefan Michler, Vorstand Neue Kasseler Str. 62 C-E, 35039 Marburg Telefon: 06421 - 1683 500 E-Mail: info@finet-am.de FiNet AG Yannick Weber, Kommunikation, Presse & PR Neue Kasseler Str. 62 C-E, 35039 Marburg Telefon: 06421 1683 170 E-Mail: pressekontakt@finet.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG 2018-12-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 