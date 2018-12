Die Evotec-Aktie bricht heute um zwölf Prozent ein. Neben engagierten Leerverkäufern belasten Aussagen des Managements in einem Bloomberg-Interview. Laut Aussagen von Finanzvorstand Enno Spillner sollen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im kommenden Jahr weiter steigen. Der Grund: Evotec will sowohl in die eigene Pipeline investieren, aber auch Geld in Zukäufe stecken.

