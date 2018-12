Laurent Gautherat, der Leiter der CFE-CGC-Gewerkschaft in Mulhouse / Frankreich sagte, dass dies in den drei kommenden Jahren für die Fahrzeugproduktion sowie für Schmiede- und Gießereibetrieb ausgegeben werde. Dabei soll die Produktion am Standort von 260.000 Einheiten im kommenden Jahr auf 170.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...