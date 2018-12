FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Serienfertigung des elektrischen i4 in München investiert BMW rund 200 Millionen Euro in sein Stammwerk. Der DAX-Konzern will den Stromer ab 2021 produzieren und damit vor allem Tesla Konkurrenz machen.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigt BMW künftig sowohl Autos mit Verbrennungsmotor als auch Plug-In-Hybride und rein batteriegetriebene Autos auf einer Produktionslinie. "Ein zukunftsfähiges Produktionssystem besitzt ein Höchstmaß an Flexibilität, um auf Volumenschwankungen und heute noch nicht konkret vorhersehbare Marktentwicklungen reagieren zu können", begründet Robert Engelhorn, der seit August das Münchner Werk leitet, die Strategie.

Die rund 200 Millionen Euro investiere die BMW Group ab 2019 in Gebäude, Fertigungsanlagen sowie in Logistiksysteme, um die Serienfertigung der Elektro-Limousine i4 zu realisieren. Der Premiumautobauer beschäftigt im Stammwerk etwa 8.000 Mitarbeiter, die täglich bis zu 1.000 Autos fertigen, unter anderem den neuen 3er oder den 4er.

December 11, 2018

