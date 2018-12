In seinem Ausblick auf das kommende Jahr setzt Franklin Templeton Investments wieder auf Gold und Goldaktien. Das traditionsreiche Fondshaus betont dabei nicht nur die Sicherheitsaspekte eines Goldinvestments. Vielmehr böten sich bei einigen Goldminenaktien wieder Chancen.

Nicht nur Gold glänzt wieder

Franklin Templeton Investments ist eine der bekanntesten Fondsgesellschaften der Welt. In den vergangenen Jahren allerdings spielte Gold nur eine untergeordnete Rolle bei den Kaliforniern. Nun scheint man allerdings seine Meinung geändert zu haben. So sieht Steve Land vom Aktienteam nun wieder Chancen, um mit Gold und Goldminern Renditen einzufahren. In seinem Ausblick auf das kommende Börsenjahr sieht das Haus mehrere Katalysatoren. Nach dem der Goldpreis in diesem Jahr sechs Monate in Folge fiel - das erste Mal seit 1997 - sieht man nun eine Belebung. Die Turbulenzen an den Märkten hätten zu einem reflexartig steigenden Interesse an Gold geführt. Doch nicht nur höhere Goldpreise und Sicherheitsaspekte sind es, die Steve Land optimistisch für Goldaktien stimmen. Vielmehr würden die Bewertungen der Goldaktien widerspiegeln, dass der Goldpreis auch ...

