Das Gute leben - das bedeutet, sich vor allem gesund, abwechslungsreich und mit höchster Qualität ernähren zu können. real will Genuss demokratisieren und bietet deshalb hervorragende Produkte zu besten Preisen für alle Menschen. Diese Philosophie zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Seiten des neuen real Kochbuchs "Das Gute leben. 365 Rezepte für jeden Tag".



Das Buch bietet 365 abwechslungsreiche Rezepte für jeden Tag, die alle von den Köchen der real Markthallen mit viel Liebe zum Detail und Hingabe zu ihrem Handwerk entwickelt wurden. Berufstätige finden Inspiration für ein schnelles und gesundes Essen nach Feierabend, Kochanfänger haben schnelle Erfolgserlebnisse und auch versierte Hobbyköche können sich auf neue Geschmacksreisen freuen. Das Buch bietet Rezepte für alle, die auf Qualität, Frische, Regionalität, Nachhaltigkeit und Genuss Wert legen - und ist damit das ideale Weihnachtsgeschenk für Genießer. Das Buch ist ab Mittwoch, dem 5. Dezember, in den real Märkten oder online auf real.de für 9,99 Euro erhältlich. Jedem Kochbuch liegt außerdem ein Gutschein in Höhe von 10 Euro für einen Einkauf im Markt bei.



"Unsere Philosophie wird mit diesem Kochbuch für alle sinnlich erfahrbar. Wir sind der beste Wochenmarkt Deutschlands und bieten unseren Kunden mit dieser Rezeptsammlung für jeden Tag genau die Beratung und Inspiration, die hervorragenden Service ausmacht", sagt Patrick Müller-Sarmiento, CEO von real.



Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2018 279 SB-Warenhäuser (drei Standorte weniger als zum Vorjahrestichtag, davon zwei temporäre Schließungen aufgrund von Umbaumaßnahmen) in Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, ein Lebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services.



Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de



