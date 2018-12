Cuxhaven (www.anleihencheck.de) - PNE schließt Aktienrückkauf ab - AnleihenewsIm Rahmen des auf den Erwerb eigener Aktien gerichteten Aktienrückkaufangebots sind der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) bis zum Ablauf der Annahmefrist am 30. November 2018 (24.00 Uhr, MEZ) mehr als 5.600.000 Aktien innerhalb der Preisspanne von EUR 2,25 bis EUR 2,74 angedient worden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

