KROMI hält erfolgreich Hauptversammlung 2018 ab DGAP-News: KROMI Logistik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung KROMI hält erfolgreich Hauptversammlung 2018 ab 05.12.2018 / 18:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KROMI hält erfolgreich Hauptversammlung 2018 ab Hamburg, 5. Dezember 2018 - Die KROMI Logistik AG, ein herstellerunabhängiger Experte zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes in Zerspanungsbetrieben, hat am heutigen Mittwoch erfolgreich ihre Hauptversammlung 2018 durchgeführt. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag bei 88,62%, sämtliche Tagesordnungspunkte wurden verabschiedet. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand detailliert über die operative und strategische Entwicklung der KROMI im Geschäftsjahr 2017/18. So bewege KROMI sich aktuell in einem zwar kompetitiven jedoch auch attraktiven Marktumfeld, das für das Unternehmen einige Potenziale für die Zukunft biete. 2017/18 haben Vorstand und Aufsichtsrat daher eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells initiiert, um die eigenen Services zukünftig entsprechend der individuellen Kundenanforderungen passgenau anbieten zu können. Mit der technologischen und organisatorischen Erfahrung aus fast 20 Jahren Marktführerschaft als Basis, sieht der Vorstand KROMI gut positioniert, um mit einem weiterentwickelten Geschäftsmodell von diesen Potenzialen profitieren zu können. Das neue Selbstverständnis der KROMI als Technologieunternehmen wurde zudem konsequent in einem neuen Markenauftritt umgesetzt. Entsprechend des Claims "Tooling - One Step Ahead" ist es das erklärte Ziel, in den Kompetenzbereichen Tools, Logistics, Data und Technology immer einen Schritt voraus zu sein. Daneben traten in neuer Rolle Herr Ulrich Bellgardt, seit dem 01. Januar 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats, sowie Herr Bernd Paulini, seit Anfang 2018 Sprecher des Vorstands und mit Wirkung zum 01. November 2018 Vorsitzender des Vorstands, im Rahmen der Hauptversammlung auf. Nach 18 Jahren in leitender Funktion bei KROMI verabschiedete sich zudem Herr Uwe Pfeiffer offiziell. Erst unterstütze er die Entwicklung der KROMI als Aufsichtsrat und seit 2007 als Finanzvorstand. Nach einigen sehr konstruktiven Gesprächen hatten der Aufsichtsrat und Herr Pfeiffer gemeinsam vereinbart, dass Herr Pfeiffer bereits zum 31. Dezember 2018 bei KROMI ausscheiden werde, um sich kurzfristig neuen Aufgaben widmen zu können. Bis sein Nachfolger Herr Christian Auth am 1. April 2019 sein Amt antreten wird, übernimmt Herr Paulini kommissarisch seine Aufgaben. Bei allen Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung mit sehr großer Mehrheit zu. Insbesondere erteilte die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Unternehmensprofil: KROMI, Hamburg, ist ein herstellerunabhängiger Experte zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes in Zerspanungsbetrieben. Als vertrauensvoller und transparenter Partner der Industrie verbindet KROMI Zerspanungstechnologie, Datenmanagement und schlanke Logistikprozesse zu überzeugenden Gesamtlösungen. Durch vernetzte Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden mit gleichzeitigem digitalem Bestandscontrolling stellt KROMI die optimale Nutzung und Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher. Ziel der Aktivitäten von KROMI ist es, den Zerspanungsbetrieben in den Kernmärkten Europa und Brasilien stets den höchsten Kundennutzen zu bieten. Hierzu werden die Prozesse auf Kundenseite im Detail analysiert, Chancen und Verbesserungspotentiale identifiziert und so die Werkzeugversorgung mit allen dafür erforderlichen Serviceleistungen optimal eingegliedert. Derzeit unterhält KROMI Standorte in Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Spanien sowie in Brasilien. Darüber hinaus ist KROMI in fünf weiteren europäischen Ländern aktiv. Im Internet unter: www.kromi.de Kontakt Investor Relations: cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611-205855-28 Fax: +49 (0)611-205855-66 E-mail: krause@cometis.de 05.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KROMI Logistik AG Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland Telefon: 040/537151-0 Fax: 040/537151-99 E-Mail: info@kromi.de Internet: www.kromi.de ISIN: DE000A0KFUJ5 WKN: A0KFUJ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754909 05.12.2018 ISIN DE000A0KFUJ5 AXC0258 2018-12-05/18:05