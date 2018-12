Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung am Aktienmarkt war auch am Mittwoch schlecht. Der DAX notiert seit Jahresbeginn zweistellig im Minus. Die Anleger sind verschreckt von Themen wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China, Brexit, Italien und der jüngsten Berichtssaison mit einer Flut von Gewinnwarnungen. Wer Cash hat, bleibt darauf sitzen. Jetzt bereits wieder einzusteigen, oder auf eine Weihnachtsrally zu hoffen, scheint nicht die richtige Strategie zu sein. So schloss der DAX am Mittwoch 1,2 Prozent leichter bei 11.200 Punkten.

Anders sieht es einmal mehr bei den Anleihen aus. Die Notierungen der Bundesanleihen stiegen, die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel im Tagesverlauf im Gegenzug auf nur noch 0,25 Prozent. Fast alle Themen, die die Anteilseigner verschrecken, sprechen für Bundesanleihen. Sie gelten in Europa als sicherer Hafen, der nun angesteuert wird. Schade ist aus Sicht der Anleger, dass es kaum noch frei handelbare Bundesanleihen gibt, nachdem die Europäische Zentralbank bereits mit dem großen Portemonnaie eingekauft hat. Suchen nun Anleger dennoch nach Sicherheit, lösen sie eine durch die Notenbank verstärkte Rally am Anleihenmarkt aus. Es ist kaum auszudenken, wie ein unkontrollierter Brexit oder eine Eskalation mit Italien wegen des Haushalts wirken würde.

Versicherer leiden unter Niedrigzinsen

Sinkende Zinsen sind keine guten Nachrichten für die Versicherer, die ihre Gelder vermehrt am Anleihenmarkt anlegen. So schlossen die Aktien der Allianz 2,2 Prozent im Minus, Munich Re gaben um 1,9 Prozent nach.

Im Fokus bei den Einzelaktien standen Bayer mit dem Kapitalmarkttag. Der Kurs legte um 0,4 Prozent zu. Das Ziel von 23 Milliarden Euro für den freien Cashflow zwischen 2019 und 2022 liege deutlich über den Erwartungen, hieß es. "Zudem sind weitere negative Nachrichten zu Glyphosat ausgeblieben", sagte ein Marktteilnehmer.

Evotec gehörten zu den großen Verlierern am deutschen Markt, der Kurs brach um knapp 17 Prozent ein. "Aussagen zu möglichen Zukäufen belasten die Stimmung", sagte ein Händler. Zugleich habe Evotec von höheren Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gesprochen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,7 (Vortag: 86,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,17 (Vortag: 3,09) Milliarden Euro. Es gab 4 Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.200,24 -1,19% -13,29% DAX-Future 11.187,50 -1,24% -14,82% XDAX 11.192,50 +0,18% -12,98% MDAX 23.175,70 -0,93% -11,55% TecDAX 2.574,66 -1,67% +1,80% SDAX 10.330,42 -1,06% -13,09% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,00 -25 ===

