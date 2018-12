Zürich (ots) - Der drittreichste Schweizer ist seit kurzem

Aktionär von LafargeHolcim. Jorge Paulo Lemann ist via Fonds am

Zementkonzern beteiligt, wie Personen aus dem Umfeld des Milliardärs

zur «Handelszeitung» sagen. Das Investment liegt dem Vernehmen nach

aber deutlich unter der Meldeschwelle von 3 Prozent.



Jorge Paulo Lemann ist schweizerisch-brasilianischer Doppelbürger.

Sein Vermögen wird auf 21 bis 22 Milliarden Franken geschätzt. Seine

wichtigste Beteiligung ist ein Paket von rund 10 Prozent am

weltgrössten Bierbrauer AB InBev. Seine Investment-firma 3G Capital

ist auch Aktionär des fusionierten Ketchup-Konzerns Kraft Heinz.



Bewegung gibt es ausserdem bei den Grossaktionären von

LafargeHolcim. Nassef Sawiris hat in diesem Jahr ein grosses

Aktienpaket veräussert, dafür haben der norwegische Staatsfonds und

der US-Investor Artisan Partners zugekauft. Die Amerikaner haben

innert Jahresfrist Titel im Wert von knapp 1 Milliarde Franken

gekauft, wie Daten von Bloomberg zeigen.



Das Investment ist eine Wette auf Konzernchef Jan Jenisch. «Die

Änderungen in der Organisation und die Fokussierung auf Cashflow und

Wachstum in Geschäfts-bereichen, die bisher vernachlässigt waren,

schaffen eine attraktive Kombination aus einem günstigen Aktienkurs,

einem fokussierteren Geschäft und einer ausgezeich-neten Führung»,

sagt Fondsmanager David Samra zur «Handelszeitung». «Wir sind der

Meinung, dass die Aktien deutlich unterbewertet sind.»



