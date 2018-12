ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Einbußen hat die Börse in der Schweiz am Mittwoch erlitten. Vor allem der dreiprozentige Absturz der Wall Street am Vortag lastete auf dem Markt. Dort waren zunehmend Ängste vor einer drohenden Rezession aufgekommen und hatten die Aktie tief ins Minus gedrückt. Zahlreiche Anleger zeigen sich skeptisch, ob es nach zehn Jahren Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten noch weiter nach oben gehen wird. Vor allem die konjunktursensiblen Branchen wurden abverkauft - sowohl in den USA als auch an den europäischen Märkten. Der SMI verlor 1,6 Prozent auf 8.940 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 43,94 (zuvor: 48,77) Millionen Aktien.

Unter den Aktien der konjunkturabhängigen Unternehmen fielen ABB um 2,4 Prozent, Adecco um 3,3 Prozent und Lafargeholcim um 2,6 Prozent. Finanzwerte litten unter dem sinkenden Zinsniveau. So verloren UBS 1,7 Prozent und Zurich Insurance 1,9 Prozent. Auch die freundlichen Signale vom Investorentag der Versicherung konnten die Abschläge nicht verhindern. Zurich sei gut positioniert, um die gesetzten Finanzziele zu erreichen, teilte CEO Mario Greco mit.

Die defensiven Schwergewichte schnitten etwas besser ab als die Zykliker, gerieten aber ebenfalls unter Druck. Nestle fielen um 1,3 Prozent, Novartis um 1,6 Prozent und Roche um 1,8 Prozent.

