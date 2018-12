FRANKFURT (Dow Jones)--Der Commerzbank kommen zwei altgediente Vorstandsmitglieder abhanden. Wie das Unternehmen mitteilte, will der für das Firmenkundengeschäft zuständige Vorstand Michael Reuther seinen bis September 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern. Chief Operating Officer Frank Annuscheit scheidet bereits Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen aus dem Führungsgremium aus. Nachfolger Annuscheits wird zum 1. Januar der Bereichsvorstand Jörg Hessenmüller.

Reuther, der seit 2006 im Vorstand sitzt, habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, ein mögliches Angebot zur Vertragsverlängerung nicht annehmen zu wollen, so die Commerzbank. Der 59jährige will nach eigener Aussage "nochmal ein neues Kapitel in meinem beruflichen Leben aufschlagen". Ein Nachfolger steht bisher noch nicht fest.

Der 56jährige Annuscheit, seit elf Jahren Vorstandsmitglied, teilte mit, andere Prioritäten setzen zu wollen. Sein Nachfolger Hessenmüller (48) leitet derzeit den Konzernbereich "Digital Transformation & Strategy".

