Zürich (ots) - Die Finanzwelt entscheidet über die Zukunft: Dies

befindet der amerikanische Ökonom und Zukunftsforscher Jeremy Rifkin.

Heute sei viel zu viel Kapital in die Fossile-Brennstoff-Industrie

und ihre Anhängsel investiert, und dies sei nicht länger haltbar, so

Rifkin im Gespräch mit der «Handelszeitung». Investitionen im Umfang

von 100 Billionen Dollar müssten nun abgeschrieben werden. «Wir haben

es mit der grössten Blase der Weltgeschichte zu tun.»



In der Finanzwelt müsse man sich also fragen: «Warum sollten wir

weiter Geld investieren in die Öl-Industrie und ihre Anhängsel, wenn

wir die Investitionen niemals amortisieren können? Und dann müssen

die Anleger auf der anderen Seite heraus-finden, wie sie in die

nächste industrielle Revolution investieren können, wo hier die neuen

Geschäftsfelder liegen.»



Wo genau? «Am meisten Chancen finden sich erstens in der

Energiegewinnung», legt Rifkin im Gespräch mit der «Handelszeitung»

dar. «Zweitens in der IT-Industrie - hier geht es um die gesamte

Technologie für das Internet der Dinge. Drittens: Beförderungsmittel.

Viertens: die Baubranche. Sie wird intelligente Technologien für

Gebäude entwickeln. Vieles bewegt sich bereits, aber das Pro¬blem

liegt aktuell in der Skalierung. Wir haben heute 9000 Städte mit

schlauen Projekten, am Ende zeigen die Bürgermeister stolz ihre

Elektrobusse, aber zusammen ergibt das noch keine Infrastruktur. Die

Unternehmen müssen an Grösse gewinnen - und noch fehlt es an

Kapital.»



Rifkin berät mehrere Regierungen in Europa und Asien über Wege in

diesen Umbau. Berühmt wurde der Ökonom unter anderem als Autor von

«Das Ende der Arbeit», wo er eine Verdrängung von Millionen von Jobs

durch die Digitalisierung voraussah. Den Befund teilt Rifkin immer

noch. «Die Arbeit geht dorthin, wo die Computer nicht hinkommen», so

der Amerikaner. «Also in den Sozialbereich, in die Kultur - und damit

den Not-for-Profit-Sektor.»



Neue Stellen dürften weiterhin im Umbau der Infrastruktur

entstehen: «Denn Roboter und künstliche Intelligenz werden nicht

fähig sein, die Fossilie-Brennstoff-Industrie aufzulösen. Sie können

nicht Millionen Gebäude auf der ganzen Welt mit neuer Isolation und

neuen Fenstern versehen. Sie können auch keine Windparks errichten.»

Aber am schnellsten werde der Bereich der sozialen Wirtschaft, der

Genossenschaften und der Sharing-Economy wachsen: «Nirgends entstehen

so viele ¬Stellen wie im Nonprofit-Sektor. In Europa bietet dieser

Bereich inzwischen 13 oder 14 Prozent der Jobs, das realisieren wir

gar nicht richtig. Es ist wie bei den Genossenschaften, die bleiben

auch weitgehend unter dem Radar. Die Business Schools vernachlässigen

sie zum Beispiel völlig.»



