Zürich (ots) - Navify, eine Software von Roche zur

Tumordiagnostik, kommt in die Schweiz. Das Unternehmen sei mit

mehreren Unispitälern und privaten Kliniken im Gespräch, bestätigt

Roche gegenüber der «Handelszeitung.»



Navify ist eine cloudbasierte Software, welche die Onkologen in

den Spitälern bei der Diagnose von Tumoren unterstützt, die mit der

personalisierten Medizin immer komplexer wird. Die Software wurde vor

gut einem Jahr lanciert und läuft bereits in 150 Ländern; in sieben

europäischen Ländern und in den USA.



Roche zählt zu den führenden Unternehmen bei der personalisierten

Medizin. Ziel der personalisierten Medizin ist es, mithilfe von

bestimmten biologischen Merkmalen Therapien für einzelne Patienten

oder Patientengruppen zu entwickeln.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90