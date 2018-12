Der Volkswagen-Konzern will seine Kernmarke VW einem Bericht zufolge schneller profitabler machen als bislang bekannt. Die von Experten viel beachtete Marge der Kernmarke VW soll bereits 2023 auf sechs Prozent gehievt werden, schreibt das "Handelsblatt" (Donnerstag) unter Berufung auf Konzernkreise.

Zuletzt hatte die Marge bei rund vier Prozent gelegen. Bisher peilt der Konzern das Sechs-Prozent-Ziel erst für 2025 an. Das neue Renditeziel will der Markenvorstand dem Bericht zufolge an diesem Donnerstag bekannt geben. Ein Sprecher habe sich dazu nicht geäußert.

Die höhere Marge solle die Marke Volkswagen über höhere Verkaufspreise und zusätzliche Einsparungen etwa bei Fix- und Sachkosten erreichen. Teil des neuen Effizienzprogramms sei auch ein Stellenabbau in einigen Bereichen wie etwa in der Verwaltung. Der genaue Umfang sei allerdings noch nicht klar.

Der Konzern will sich mit dem Programm gegen konjunkturbedingte Rückgänge bei Verkaufszahlen absichern. Außerdem muss der Konzern große Milliardenbeträge für Elektrifizierung und Digitalisierung aufbringen./zb/men/jha/

