MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.150,27 -1,22% -10,09% Stoxx50 2.899,40 -1,53% -8,76% DAX 11.200,24 -1,19% -13,29% FTSE 6.921,84 -1,44% -8,13% CAC 4.944,37 -1,36% -6,93% DJIA 25.027,07 -3,10% +1,25% S&P-500 2.700,06 -3,24% +0,99% Nasdaq-Comp. 7.158,43 -3,80% +3,69% Nasdaq-100 6.795,21 -3,78% +6,23% Nikkei-225 21.919,33 -0,53% -3,71% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,03 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,34 53,25 +0,2% 0,09 -7,6% Brent/ICE 62,19 62,08 +0,2% 0,11 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,68 1.238,63 -0,1% -0,96 -5,0% Silber (Spot) 14,50 14,53 -0,2% -0,03 -14,4% Platin (Spot) 794,70 804,25 -1,2% -9,55 -14,5% Kupfer-Future 2,77 2,76 +0,4% +0,01 -17,6%

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Die Stimmung am Aktienmarkt ist schlecht, die Kaufbereitschaft gering. Viele Investoren haben 2018 abgehakt - was Aktien angeht. Von der Suche nach sicheren Häfen profitieren die Bundesanleihen, wie in den USA die letzten Tage bereits die Treasurys. Recht gut hielt sich der Aktienmarkt in Mailand, der knapp im Minus schloss. Im Handel wurde auf Berichte verwiesen, wonach Italien Anstrengungen unternehme, auf die Vorgaben aus Brüssel einzugehen. In Sachen Brexit stieg derweil die Sorge vor einem harten Ausstieg. Defensive Sektoren blieben zur Wochenmitte erste Wahl. Aktien aus den Branchen Versorger und Telekommunikation hielten sich relativ gut. Sogenannte Rezessions-Trades drückten dagegen auf die Kurse in konjunkturnahen Branchen. Größere Verlierer waren Rohstoff- und Bauwerte. Nachdem die Zinsen in Kern-Europa seit Wochen fallen, kommen nun die Aktien der Versicherer unter Druck, da sie einen großen Teil des Anlagevermögens in Anleihen anlegen. So ging es für die Allianz-Aktie um 2,2 Prozent nach unten, die Aktie der Munich Re verlor 1,9 Prozent. Der Sektor der Versicherer in Europa gehörte mit einem Abschlag von 1,8 Prozent zu den Verlierern. Bei den Einzelaktien standen Bayer mit dem Kapitalmarkttag im Fokus. Der Kurs legte um 0,4 Prozent zu. Das Ziel von 23 Milliarden Euro für den freien Cashflow zwischen 2019 und 2022 liege deutlich über den Erwartungen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:04 % YTD EUR/USD 1,1350 +0,07% 1,1325 1,1353 -5,5% EUR/JPY 128,43 +0,43% 128,10 128,25 -5,1% EUR/CHF 1,1327 +0,12% 1,1323 1,1321 -3,3% EUR/GBP 0,8910 -0,10% 0,8930 0,8915 +0,2% USD/JPY 113,15 +0,34% 113,08 112,96 +0,5% GBP/USD 1,2740 +0,18% 1,2683 1,2737 -5,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Die Anleger hielten sich trotz sehr schwacher Vorgaben der US-Börsen an harte Fakten: In China hat sich der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor deutlich erhöht und für etwas Erleichterung sorgte die chinesische Zusicherung, die mit Washington getroffenen Vereinbarungen rasch umzusetzen. In Tokio kam etwas Gegenwind vom Devisenmarkt, wo der Yen auf Tagessicht deutlich zugelegt hatte. Takeda stiegen um 1,1 Prozent, nachdem die Aktionäre der geplanten 62 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Wettbewerbers Shire zugestimmt hatten. Der HSI zählte zu den schwächsten Indizes der Region. Der Hongkonger Einkaufsmanagerindex war im November deutlicher in den Kontraktionsbereich gerutscht und auf das niedrigste Niveau seit Juni 2016 gesunken. Berichte, wonach Daimler seinen Anteil an Brilliance ausbauen will, setzten die Aktie des Partners BAIC deutlich unter Druck. Er verlor 11,3 Prozent. Technologiewerte gaben im Sog der Wall Street überregional deutlicher nach. In Australien verstimmten neben den Vorgaben schwache BIP-Daten. Sie zeigten, dass vor allem der Konsum weiter unter Druck bleibt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Covestro bereitet Weg für neuen Aktienrückkauf vor

Der Polymer-Hersteller Covestro hat sein altes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und will nun ein neues vorbereiten. Der kommenden Hauptversammlung soll der Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals vorgeschlagen werden, teilte der DAX-Konzern mit.

Commerzbank verliert langjährige Vorstände Reuther und Annuscheit

Der Commerzbank kommen zwei altgediente Vorstandsmitglieder abhanden. Wie das Unternehmen mitteilte, will der für das Firmenkundengeschäft zuständige Vorstand Michael Reuther seinen bis September 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern. Chief Operating Officer Frank Annuscheit scheidet bereits Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen aus dem Führungsgremium aus. Nachfolger Annuscheits wird zum 1. Januar der Bereichsvorstand Jörg Hessenmüller.

Fitch bestätigt Ratings der Hannover Rück; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch bescheinigt der Hannover Rück eine weiterhin gute Bonität. Wie die Agentur mitteilte, hat sie sowohl die versicherungsspezifische Note Insurer Financial Strength (IFS) mit AA- als auch das langfristige Emittentenausfall-Rating mit A+ bestätigt. Der Ausblick ist jeweils positiv.

SGL Carbon erreicht Gewinnziele wegen Investitionen später

Die SGL Carbon SE stößt durch das starke Mengenwachstum im Geschäftsbereich GMS bei Vormaterialien an Kapazitätsgrenzen. Um dem zu begegnen, will der Wiesbadener Konzern 2019 bis 2021 insgesamt 80 Millionen Euro mehr investieren als bisher erwartet. Daher werde sich das bisherige Ziel, ab 2020 einen mindestens ausgeglichenen freien Cashflow zu generieren, um ein Jahr auf 2021 verschieben, teilte das Unternehmen mit.

Dekabank-Chef kündigt Rücktritt für 2019 an

Der Dekabank steht ein Führungswechsel bevor. Wie das Wertpapierhaus der Sparkassen mitteilte, wird Vorstandschef Michael Rüdiger das Unternehmen im Laufe des kommenden Jahres auf eigenen Wunsch verlassen.

Telekommunikationskonzern BT baut Huawei-Technik aus

Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei verliert Geschäft von einem seiner größten und ältesten westlichen Kunden. Die BT Group, der nach Abonnenten größte Mobilfunkanbieter Großbritanniens, entfernt Huawei-Technik aus seinem Netzwerk-Kern.

Generali kauft Vermögensverwalter CMISL von Bank of America

Der italienische Versicherer Generali baut seine Vermögensverwaltung aus und übernimmt die CM Investment Solutions (CMISL) von der Bank of America. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Carlo Trabattoni, CEO von Generali Investments Partners, bezeichnete den Kauf als wichtigen Schritt in der Multi-Boutique-Strategie des Unternehmens.

Hudson's Bay weiter tief in den roten Zahlen

Der kanadische Kaufhauskonzern Hudson's Bay steckt bei steigenden Erlösen im dritten Geschäftsquartal immer noch tief in der Verlustzone. Nachdem der Konzern sein Europageschäft um die Warenhauskette Kaufhof mit Vollzug Ende November in ein Joint Venture mit Karstadt-Eigentümer Signa eingebracht hat, rückt er nun sein Nordamerika-Geschäft in den Fokus.

Model 3 von Tesla ab Februar auf dem europäischen Markt

Das neue Model 3 des US-Elektroautobauers Tesla ist ab Anfang kommenden Jahres auch auf dem europäischen Markt zu haben. Ein Sprecher des in Kalifornien ansässigen Unternehmens sagte AFP am Mittwoch, die Auslieferungen starteten Anfang Februar. Vorrang hätten all jene Kunden, die ein Model 3 reserviert haben, sofern sie ihre Vorbestellung bis zum 1. Januar bestätigen.

December 05, 2018 12:19 ET (17:19 GMT)

