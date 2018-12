Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre starken Kursgewinne der vergangenen Handelstage nicht weiter fortgesetzt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am frühen Abend um 0,14 Prozent auf 162,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,27 Prozent. In den USA blieben die Finanzmärkte wegen einer Staatstrauer geschlossen und Händler sprachen von einem eher impulsarmen Handel.

Starke Bewegung gab es dagegen einmal mehr bei italienischen Staatsanleihen. Während die Kurse kräftig zulegten, fiel die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit um 0,10 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent. Händler verwiesen auf anhaltende Hoffnungen, dass sich der Haushaltsstreit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission entschärfen könnte.

Zuletzt kamen aus Italien etwas weniger angriffslustige Bemerkungen. Medien berichteten, Italiens Premier Giuseppe Conte habe die Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio von einer etwas geringeren Neuverschuldung überzeugen können./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0274 2018-12-05/18:54