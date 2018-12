Von Donato Paolo Mancini

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi SA will in seinem Heimatland bis 2020 die Zahl der Beschäftigten um 500 reduzieren. Während 750 Mitarbeiter freiwillig gehen sollen, würden 250 neue Stellen in anderen Bereichen wie Datenschutz oder Künstliche Intelligenz geschaffen, kündigte Sanofi an.

Die genaue Höhe des Stellenabbaus könne sich noch verändern, da Mitarbeiter freiwillig zum Ausscheiden bewegt werden sollen. Der Schritt sei Teil einer weltweiten Restrukturierung.

December 05, 2018

