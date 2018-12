IRW-PRESS: Pacton Gold Inc.: Pacton Gold berichtet über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen und ernennt Johnathon Campbell, eine wichtige Persönlichkeit im Pilbara Gold Rush, zum Field Logistics Manager

Vancouver, British Columbia, 5. Dezember 2018 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FWB: 2NKN) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich, ein kurzes Update über die Strategie und Pläne des Unternehmens für die Goldregion Pilbara im Jahr 2019 bereitzustellen. Pacton war im Laufe von 2018 bestrebt, ein erstklassiges Landpaket mit den vielversprechendsten Goldprospektionsgebieten im gesamten Pilbara-Becken im Nordwesten von Australien aufzubauen. Das Team von Pacton ist überzeugt, dass die Strategie des Unternehmens bei der Sicherung der Goldlagerstätten mit den besten wirtschaftlichen Aussichten und Zugängen in der Region bisher sehr erfolgreich war. Dies war ein vorrangiges Ziel unseres Teams, um die Erwartungen der wichtigsten Beteiligten und aller Investoren von Pacton zu erfüllen. Dieses Ziel ist auch nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Pacton für 2019.

Infolge der erfolgreichen Umsetzung seiner Strategie im vergangenen Jahr ist Pacton nun bereit, die nächste Phase des Wachstumsplans des Unternehmens einzuleiten. Pacton ist entschlossen, ein führender Akteur in der Exploration, Entdeckung und Produktion von Gold in allen potenziellen und lizenzierten Konzessionen in Pilbara zu werden. Dafür muss Pacton sein Team ausbauen und weiteres Know-how in den Bereichen Rechtsvorschriften, lokale Fragen und bestehende Infrastrukturmöglichkeiten gewinnen.

Pacton freut sich, mitzuteilen, dass Johnathon Campbell zum Field Logistics Manager des Unternehmens bestellt wurde. Herr Campbell arbeitet seit über 18 Jahren im Bergbausektor für einige der führenden Bergbaukonzerne Australiens. Er war in verschiedenen Funktionen bei Unternehmen wie BHP, Newmont und Anglo Ashanti tätig und ist am besten bekannt für seine Entdeckung und Absteckung von Konzessionen, die den nun als Pilbara Gold Rush bekannten Trend starteten. Pacton ist zuversichtlich, dass Herr Campbell durch sein lokales Know-how die Effizienz des Unternehmens im Hinblick auf die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber den Aktionären und seiner strategischen Ziele in der gesamten Pilbara-Region weiter verbessern wird.

Die Gewinnung von Johnathon wird Pactons Fähigkeit verbessern, seine zukünftigen Explorationsprogramme in der Pilbara-Region durchzuführen. Pacton wird sehr von Johnathons beachtlicher Erfahrung im Bergbausektor und seinem Verständnis der lokalen Eigentumsfragen in Pilbara profitieren. Das Board von Pacton begrüßt Johnathon im Managementteam des Unternehmens und freut sich auf weitere Entwicklungen mit seiner Hilfe als Führungskraft in einer offiziellen Funktion. Er war maßgeblich daran beteiligt, Pilbara als Goldregion zu etablieren, und sein Wissen über die Pilbara-Region wird bei den Mitgliedern des Pacton-Teams positive Resonanz finden, meinte Alec Pismiris, interimistischer President und CEO.

Über Pacton Gold

Pacton Gold ist ein finanzkräftiges kanadisches Explorationsunternehmen, das auf bedeutende strategische Partner zählen kann und sich auf die Exploration und Erschließung hochgradiger Konglomerate und orogener Goldkonzessionen in der renommierten Goldregion Pilbara in Westaustralien spezialisiert hat.

