Aurora Cannabis musste auch am Mittwoch einen Kursabschlag hinnehmen und zwar einen, der es in sich hatte. Mit Beginn des US-Handels ging es für die Aktie in einem Sturzflug um fast 12 % nach unten. Dementsprechend befinden sich die Kurse in einem weitgehend freien Fall. Der Wert hat die Marke von 5 Euro sehr klar nach unten durchkreuzt. Damit sind die Notierungen nicht mehr hinreichend gestützt. Eine Unterstützung könnte sich allenfalls in Höhe von 4 Euro ergeben. Doch auch diese Marke ist nach ... (Frank Holbaum)

