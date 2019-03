Bereits Anfang des Jahres wurde gemeldet, dass der ehemalige deutsche Außenminister, Joschka Fischer, Mitglied im internationalen Beirat der US-Cannabis-Gesellschaft Tilray geworden ist. Bereits in seiner aktiven Zeit als Grünen-Politiker kämpfte Joschka Fischer für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Damals gab Fischer in der Zeitschrift Die Woche zu Protokoll, dass er mit "durchaus positiver Wirkung Haschisch geraucht" habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...