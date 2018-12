Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ulm (pta022/05.12.2018/20:05) - Die Uzin Utz AG, Ulm, (ISIN Nr. DE 000 755 150 9; General Standard) hat heute eine Neueinschätzung der Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2018 vorgenommen. Aktuell schätzt der Bauchemiehersteller aufgrund realistischer Erwartungen, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit rund 20 Mio. EUR, trotz positiver Umsatzentwicklung, deutlich unter Vorjahresniveau (24,4) liegen wird. Hauptgrund für die Ergebnisbelastung ist ein einmaliger Sondereinfluss. Daneben konnten, wie bereits prognostiziert, die stark gestiegenen Kosten bei Materialaufwendungen und Logistik in diesem Geschäftsjahr nicht in vollem Umfang an den Markt weitergegeben werden. Zusätzliche Wechselkurseffekte in den Fokusregionen beeinflussten das Ergebnis ebenfalls negativ.



(Ende)



Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de



ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1544036700827



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 05, 2018 14:05 ET (19:05 GMT)