Damit sich ein Aufwärtstrend bei der Canopy Growth-Aktie bilden kann, müsste erst einmal die leichte Abwärtsbewegung gestoppt werden. Momentan wird die Aktie am Markt für rund 31 Dollar gehandelt. Die FSTOC geht schon wieder in den überverkauften Bereich über. Dabei kam es zuvor zu einem Verkaufssignal. Dem Money Flow Index ist zurzeit nichts Besonderes zu entnehmen. Der Kurs liegt knapp unter der Mittellinie des Bollinger Bands. Der KDJ-Indikator zeigt ein bearishes Signal an.

Wie ist das ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...