Aktie im Fokus - Fielmann: Langsam wieder nach oben orientiert sich die Aktie von ...

Langsam wieder nach oben orientiert sich die Aktie von Fielmann. Am Freitag schloss das Papier bei 63,20 Euro, was einem Zuwachs von 0,96 Prozent entsprach. Damit nimmt der Aktienkurs wieder Kontakt zu seinem bisherigen Jahreshoch 2019 bei 64,30 Euro auf.

Gelingt der Sprung darüber, dann wäre gleichzeitig der übergeordnete Abwärtstrend gebrochen, was wohl einem doppelten Kaufsignal entsprechen würde. Auf der Unterseite scheint der Kurs gut unterstützt, so verläuft bei derzeit 59,72 Euro die wichtige 200-Tag-Line (EMA-Basis). Kurz darunter, zwischen rund 58,50 und 59 Euro, hat sich in den letzten Monaten eine sehr wichtige horizontale Unterstützungszone ausgebildet. Erst ein Fall unter diesen Bereich würde wohl ein klares Verkaufssignal generieren.

