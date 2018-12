Das Bollinger Band verkleinert sich, sodass die Kursbewegungen der MorphoSys-Aktie stark eingeschränkt sind. Der RSI ist mit 52,28 Punkten sehr zentral angeordnet und wird sich wahrscheinlich länger in diesem Bereich aufhalten. Die MACD-Linie liegt fast genau auf der Trigger-Linie, ein Signal liegt aber noch in weiter Ferne. Der Aroon gab einen neuen Hochpunkt an, derzeit bewegt sich die Up-Linie aber wieder nach unten.

