Die Patentschlappe für Morphosys (WKN: 663200) kommt nicht gut an bei Anlegern: Der Kurs des Wirkstoffforschungsentwicklers fällt heute um 8 Prozent. Große Erholungstendenzen gibt es bis dato nicht. Biofrontera (WKN: 604611) überzeugt mit operativen Updates, aber bringt durchwachsene Zahlen.

Morphosys gab die Pleite, die sich auf ein Gerichtsurteil des Bezirksgerichts von Delaware am Freitag (25. Januar) bezieht, am Samstag bekannt. Konkret erklärte das US-Gericht die Patentansprüche von drei Morphosys-Patenten für ungültig. Geklagt hatte Morphosys gegen Janssen Biotech und Genmab. Appropos Janssen: Mit der Tochter von Johnson & Johnson hat Morphosys Tremfya auf den Markt gebracht.

MOR208: Für 2020 wird die Kommerzialisierung des Krebsmedikaments auf dem US-Markt anvisiert. Quelle: pixabay.com

2019 wird spannend bei Morphosys: Kommerzialisierungspläne für Lead-Wirkstoff

Morphosys Lead-Wirkstoff MOR208 befindet sich in mehreren Indikationen, darunter in B-MIND, das in Phase 2/3 steckt.

Dort wird das Sicherheitsprofil von MOR208 in Kombination mit Bendamustine ...

