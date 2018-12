- Durch die Übernahme wird AGC auf dem europäischen Markt Fuß fassen und sein Pharma-CDMO-Geschäft weiter ausbauen -



Tokyo (ots/PRNewswire) - AGC Inc., ein weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und Hightech-Materialien, hat eine Vereinbarung mit Boehringer Ingelheim über die Übernahme von Malgrat Pharma Chemicals S.L.U. ("MPC") abgeschlossen. MPC ist eine Tochtergesellschaft von Boehringer Ingelheim, die synthetische pharmazeutische Wirkstoffe (*1) für den Konzern herstellt. Mit der Übernahme von MPC verfügt AGC über seinen ersten von der FDA registrierten Standort in Europa im CDMO-Bereich (*2) für synthetische Arzneimittel.



(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/20181203 1010/_prw_PI1im_gPsXryOQ.jpg)



Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und der Erfüllung der Abschlussbedingungen aus der Aktienkaufsvereinbarung.



MPC verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Herstellung von cGMP-konformen (*3) kommerzialisierten, synthetischen Arzneimitteln sowie von Substanzen, die sich in verschiedenen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Durch den Einsatz von Fluorierungstechnologien von AGC, die umfangreichen Erfahrungen in der unternehmenseigenen Wirkstoff-Forschung und das in Japan aufgebaute CDMO-Geschäft verfügt AGC mit der Aufnahme von MPC über eine größere Zahl von Ressourcen für seine CDMO-Dienstleistungen. Das Unternehmen kann auf diese Weise die Anforderungen seiner europäischen Kunden besser erfüllen und seine Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen.



Die "AGC plus"-Managementstrategie der AGC Group identifiziert Biowissenschaften als eines ihrer strategischen Geschäftsbereiche. AGC wird weiterhin aktiv in diesen Bereich investieren, um Kunden sowohl im Bereich der synthetischen Arzneimittel als auch im biopharmazeutischen Bereich weltweit einheitliche und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Durch die Maximierung der Synergien werden auch die technischen Kapazitäten des Konzerns an jedem Standort verbessert. Von dieser Entwicklung können dann Pharmaunternehmen, Patienten und alle Gesellschaftsschichten profitieren.



Hinweise (*1) Synthetische pharmazeutische Zwischenprodukte und Wirkstoffe: Zwischenprodukte und Wirkstoffe für pharmazeutische Produkte, die durch chemische Synthese hergestellt werden. (*2) CDMO: Vertragshersteller und -entwickler (ein Unternehmen, das Produktionsmethoden im Auftrag anderer Unternehmen herstellt und entwickelt). (*3) cGMP: aktuelle Gute Herstellungspraxis (Normen für die Herstellung und Qualitätskontrolle von Arzneimitteln und Quasi-Arzneimitteln). *Das Unternehmen hat seinen Namen von Asahi Glass Co., Ltd. in AGC Inc. am 1. Juli 2018 geändert. Sein Präsident ist Takuya Shimamura. *Der Umgang mit personenbezogenen Daten wird durch die Datenschutzerklärung von AGC geregelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter



https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812031010/_p rw_PA1fl_zUT4075I.pdf



OTS: AGC Asahi Glass newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122800 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122800.rss2



Pressekontakt: Kontakt: Yuki Kitano Abteilung Unternehmenskommunikation und Investorenbetreuung AGC Inc. Tel.: (0) +81-3-3218-5603 Email: info-pr@agc.com