6,8%-Express-Chance mit Stoxx Europe 600 Oil & Gas

Mit dem Absturz der Ölpreise schlägt die Unsicherheit bezüglich der Konjunkturaussichten nicht nur auf die Aktien des Sektors durch, sondern auch auf den Optionsmarkt. Von den gestiegenen Volatilitäten können mittelfristig orientierte, konservativere Anleger profitieren: Je höher die Schwankungsbreite, desto besser die Konditionen von Zertifikaten, mit denen Anleger implizit Volatilität verkaufen. Insbesondere Express-Zertifikate werden mit interessanten Kupons und niedrigen Barrieren ausgestattet. Wer nicht von der Entwicklung einzelner Aktien abhängig sein möchte, setzt auf den Sektor - etwa auf den Stoxx Europe 600 Oil & Gas (ISIN: EU0009658780), der die zwanzig größten Öl- und Gaskonzerne Europas versammelt (de facto allerdings zu drei Vierteln von Total, Royal Dutch, BP, Eni und Equinor (vormals Statoil) dominiert wird).

Jährliche Beobachtungstermine - maximale Laufzeit von 4 Jahren

Die Konditionen des Express-Zertifikats auf den Stoxx Europe 600 Oil & Gas der HVB (ISIN DE000HVB31W3) werden am 21.12.2018 fixiert, wobei die Tilgungsschwelle bei 100 Prozent des Schlusstandes (aktuell etwa 325 Punkte) und die endfällige Barriere bei 70 Prozent (=227,5 Punkte) definiert werden. Diese Barriere entspricht in etwa dem 5-Jahres-Tiefstand vom Januar 2016.

Das Zertifikat wird vorzeitig fällig, sofern der Index am ersten der jährlichen Bewertungstage (13.12.2019) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle notiert. Dann erhalten Anleger den Nominalbetrag von 1.000 Euro plus 68,50 Euro (=Rendite 6,85 Prozent p.a.) Kupon zurückgezahlt und das Produkt erlischt. Notiert der Index unterhalb der Tilgungsschwelle, verlängert sich die Laufzeit zunächst um ein Jahr; dann wird erneut geprüft. Nun fällt der mögliche Express-Kupon mit 137 Euro doppelt so hoch aus (Rendite 6,62 Prozent p.a.). Kommt es erst nach dem dritten Laufzeitjahr zur vorzeitigen Fälligkeit, erhalten Anleger 205,50 Euro (6,42 Prozent p.a.). Wird das Produkt nicht vorzeitig fällig, so muss der Index am finalen Bewertungstag (14.12.2022) nicht mehr über der Tilgungsschwelle, sondern lediglich über der niedrigeren Barriere notieren, damit Anleger den Rückzahlungsbetrag von 1.274 Euro (6,24 Prozent p.a.) erzielen. Schließt der Index dagegen unterhalb der Barriere, spiegelt der resultierende Rückzahlungsbetrag exakt den Kursverlust des Index gegenüber dem Emissionstag wider. Das Zertifikat kann noch bis zum 20.12.2018 ohne Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat eignet sich insbesondere für einkommensorientierte Aktienanleger, die für die nächsten vier Jahre von einer Seitwärtsbewegung des Ölpreises und der Ölaktien ausgehen: Bei einem historisch betrachtet komfortablen Sicherheitspuffer können sie mit einem (halbwegs) diversifizierten Index-Engagement attraktive Erträge erzielen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de