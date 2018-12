The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2TSTC2 SAP SE IS FLR 18/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSTD0 SAP SE IS 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSTE8 SAP SE IS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSTF5 SAP SE IS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSTG3 SAP SE IS 18/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0N23 DZ BANK IS.A1051 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB30A1 UC-HVB 18/21 DL BD01 BON USD N

CA XFRA US00206RGQ92 AT + T 2030 BD01 BON USD N

CA XFRA US05526DBB01 B.A.T. CAP. 18/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US14913Q2Q11 CATERP.F.SER 18/20 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US14913Q2S76 CATERP.F.SER 18/23 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US298785HU32 EIB EUR.INV.BK 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA OM0 XFRA FI4000306733 OMA SAASTOPANKKI OYJ EQ00 EQU EUR N

CA TEM XFRA KYG8918W1069 TONGCHENG-ELONG DL-,0005 EQ00 EQU EUR N

CA VA3 XFRA NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP. EO1 EQ00 EQU EUR Y

CA PBFN XFRA LU0190161025 PICTET-BIOTECH NAM.HP EO FD00 EQU EUR N

CA XRZG XFRA LU0757431068 THREADN.L.-GL FOCUS AU EO FD00 EQU EUR N