FRANKFURT (Dow Jones)--Die Patrizia AG verkauft einen komplett an die Metro AG vermieteten Bürokomplex in Düsseldorf an die Arminius Kapitalgesellschaft mbH. Die Bürogebäude liegen in der Nähe des Düsseldorfer Stadtzentrums im wachsenden Stadtteil Grafenberg. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden. "Wir haben uns für den Verkauf entschieden, da wir den Businessplan für unser Portfolio erfüllt und den Wert erheblich gesteigert haben", sagte der für Transaktionen zuständige Manager Philipp Schaper nur. "Wir haben exzellente Renditen für unsere Kunden erzielt."

Der Mietvertrag mit der Metro war 2017 von elf auf 20 Jahre verlängert worden.

December 06, 2018

